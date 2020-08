Zakaz lotów na kolejne kraje. Rząd w ostatniej chwili zmienia termin

Rozszerzona lista krajów objętych zakazem lotów do Polski będzie obowiązywać od 1 września - przekazał TVN24 wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Do tego czasu rząd chce objąć zakazem połączeń lotniczych 43 kraje - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów skierowanego do podpisu premiera.