Żabka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych

- To jest moment, na który bardzo długo czekaliśmy, to jest otwarcie nowego rozdziału w historii warszawskiej giełdy. Po okresie trudnym, znów mamy wielki wspaniały debiut na giełdzie. IPO Żabki to jest argument, którego nie wahamy się użyć, żeby przekonywać, że warto myśleć o debiucie i wejściu na giełdę oraz rynku kapitałowym - mówił podczas otwarcia Tomasz Bardziłowski, prezes zarządu GPW w Warszawie.

- Jestem przekonany o tym, że Żabka, globalny lider innowacji w swoim segmencie rynku ma przed sobą wiele lat dynamicznego rozwoju. Jest to spółka, która swoją innowacyjnością będzie podbijać rynek międzynarodowy. Jest to spółka, która będzie przykładem i mam nadzieję inspiracją dla wielu firm w Polsce, jak wykorzystywać innowacje, jak się skalować i wykorzystywać rynek kapitałowy - dodał.

Prezes zarządu Żabka Group S.A. Tomasz Suchański w trakcie spotkania odniósł się natomiast do historii firmy, przypominając, że "wszystko zaczęło się 26 lat temu w stolicy polskiego handlu, czyli Poznaniu, gdzie została otwarta pierwsza Żabka". - Przez pierwsze 18 lat naszej działalności skupialiśmy się, by otwierać sieć sklepów spożywczych łączącą handel tradycyjny i nowoczesne podejście do dystrybucji. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, kiedy to z grupą menedżerów stwierdziliśmy, że zamierzamy zmienić całkowicie strategię naszej firmy i iść w kierunku czegoś, co nazwaliśmy wtedy 'modern convenience' - wyjaśnił.