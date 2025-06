Z Radomia będzie można polecieć nocą. Lotnisko dostało zgodę

Według wiceprezesa zarządu Polskich Portów Lotniczych (PPL) decyzja ta otwiera nową perspektywę dla przyszłości i rozwoju lotniska w Radomiu. - To ważny krok, który pozwala nam dostosować strategię operacyjną dla tego portu i znacząco zwiększyć jego atrakcyjność w oczach przewoźników czarterowych, ale także - co równie istotne - w kontekście potencjalnego rozwoju segmentu cargo – powiedział Danił.

Ułatwienie dla czarterów latających z Radomia

Analiza hałasu pochodzącego z lotniska

Lotnisko Warszawa-Radom. Dokąd można polecieć?

Lotnisko Warszawa-Radom od początku 2025 r. obsłużyło 18,8 tys. podróżnych . W maju radomski port odnotował niewielką zwyżkę - odprawił 2,9 tys. pasażerów, o 13 proc. więcej niż kwietniu. Jak podawał PPL, majowy wzrost liczby podróżnych miesiąc do miesiąca to efekt startu sezonu wakacyjnego oraz rozszerzenia siatki połączeń.

Do rozkładu wróciły m.in. czartery do tureckiej Antalyi oraz regularne połączenia Wizz Air do cypryjskiej Larnaki oraz loty do Tirany, stolicy Albanii, realizowane przez PLL LOT dla ITAKI.