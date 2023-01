"Dostają żenujące wynagrodzenie i jeszcze teraz straszy się ich zwolnieniami"

Po podniesieniu wysokości płacy minimalnej są nauczyciele, którzy zarabiają mniej niż ona wynosi i w związku z tym muszą otrzymywać dodatek uzupełniający – stwierdził w czwartek prezes ZNP Sławomir Broniarz. Ministerstwo odpowiada, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7,8 procent, podwyższone zostanie też wynagrodzenie zasadnicze. - Na kasie w dyskoncie można zarobić więcej niż nauczyciel, który ma 20 lat doświadczenia zawodowego - skomentowała ekonomistka Alicja Defratyka.

W czwartek na konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że po podniesieniu od 1 stycznia 2023 roku wysokości płacy minimalnej do 3490 zł, są nauczyciele, którzy zarabiają mniej niż wynosi najniższa krajowa i w związku z tym muszą otrzymywać dodatek uzupełniający. Wyjaśnił, że chodzi o nauczycieli początkujących i o część nauczycieli mianowanych (bez uprawnień pedagogicznych).

Szef ZNP stwierdził, że jest to "ilustracja tego, jak rząd, jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, traktuje środowisko nauczycielskie". - Jest bowiem czymś absolutnie niewyobrażalnym i nie do zaakceptowania sytuacja, w której młody człowiek mający przed sobą perspektywę objęcia pracy w szkole, ma świadomość, że idzie do pracy, zarabiając mniej niż wynosi płaca minimalna, zarabiając mniej niż zarobi personel administracyjny czy obsługowy w tej szkole – ocenił.

Rzecznik prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak poproszona przez PAP o komentarz do tej wypowiedzi wskazała na uchwaloną przez Sejm w grudniu ustawę budżetową na 2023 rok, która oczekuje na rozpatrzenie przez Senat. Wyjaśniła, że przewiduje ona zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. - W związku ze zmianą kwoty bazowej średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7,8 proc. w porównaniu do wynagrodzeń obowiązujących od 1 września 2022 roku - poinformowała.

Dodała, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli zostaną również zwiększone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele w Polsce są niedoceniani

Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl, opublikowała na Twitterze zestawienie płac nauczycieli i pracowników kas w dyskontach na dzień 3 stycznia 2023 roku. W rozmowie z TVN24 Biznes wytłumaczyła, że chciała w ten sposób pokazać, że "w systemie edukacji sytuacja jest dramatyczna".

- Chciałam pokazać, jak niedoceniani są nauczyciele w Polsce. To, jak mało zarabiają, w stosunku do takich zawodów, które wcześniej przez wiele lat były uznawane za mało prestiżowe. Kiedyś nawet straszyło się dzieci, że jak się nie będą uczyć, to skończą na kasie w sklepie. Teraz widzimy, że na tej kasie w dyskoncie można zarobić więcej niż nauczyciel, który ma 20 lat doświadczenia zawodowego, tytuł magistra i wszystkie możliwe zdobyte stopnie zawodowe - wyjaśniła.

Według najnowszego komunikatu Lidla od stycznia 2023 roku stawki dla początkujących pracowników sklepów będą nawet wyższe - od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto.

Pensja zbliżona do minimalnej

Ekonomistka dodała, że od 2007 roku publikuje zestawienia dotyczące pensji nauczycieli. - Ich zarobki w ostatnich latach bardzo zbliżyły się do płacy minimalnej. O ile jeszcze w 2007 wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego było nawet ponad dwa razy wyższe niż płaca minimalna, to w roku 2022 były już tylko o 40 procent wyższe. A zarobki nauczyciela kontaktowego praktycznie zrównywały się z płacą minimalną - podała.

Niskie płace nauczycieli internauci, jak wskazuje Defratyka, komentują przytaczając argument, że "przecież nauczyciele mogą sobie dorobić". - Na kasie pracownik dyskontu też może zrobić godziny nadliczbowe czy dorobić w innej pracy. Większość osób może iść w tym kierunku. Jednak nie o to chodzi, bo mówimy tutaj o podstawie, jaką otrzymujemy za naszą pracę, a nie że możemy sobie dorobić harując po nocach - odpowiedziała Alicja Defratyka.

Zaznaczyła też w rozmowie, że "czasami słychać takie komentarze, że nauczyciele zarabiają za dużo, bo przecież pracują tylko 18 godzin w tygodniu".

- To jest mit, który trzeba odkłamywać, bo 18 godzin dotyczy pracy tak zwanej tablicowej. Praca nauczyciela nie polega tylko na tej pracy spędzonej w klasie, ale też na przygotowywaniu się, znalezieniu materiałów, na sprawdzeniu prac domowych, klasówek, a to przecież wymaga wielu godzin pracy. Tak samo jak praca sportowca nie polega tylko na tym, że płaci mu się tylko za zagranie jednego meczu, start w jednych zawodach, tylko że się przygotowuje i trenuje codziennie - wyjaśniła.

Dodała opisując sytuację w systemie edukacji, że "w szkołach mamy przepełnione klasy, brakuje nauczycieli, a ci, którzy są dostają żenujące wynagrodzenie i jeszcze teraz straszy się ich zwolnieniami".

- Część nauczycieli przejdzie do sektora prywatnego, a nowych nie będzie. Kto będzie chciał wybrać się na studia pedagogiczne? Czasami nawet młodzież zaczyna zarabiać więcej od nauczycieli, prowadząc swoje kanały w mediach społecznościowych - zauważyła.

W perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tys. nauczycieli - powiedział w ubiegłym tygodniu w Radiu Zet minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że jest to spowodowane potężnym niżem demograficznym, zwłaszcza w szkołach średnich.

Kto będzie chciał zostać nauczycielem?

- Uważam, że wiele zmian dokonanych przez PiS będzie można odwrócić, ale tych związanych z systemem edukacji nie odwróci się łatwo. Tak szybko nie sprawi się, że z roku na roku nagle młodzi będą chcieli zostać nauczycielami w przyszłości. Proces edukacji nauczycieli przecież trwa latami - wskazała Alicja Defratyka.

Według ekonomistki "nawet po tych podwyżkach 7,8 procent wiele to nie zmieni". - Dalej nauczyciele będą zarabiać praktycznie mniej niż na kasie. To jest absurdalna sytuacja, do której doszliśmy. Na dłuższą metę system edukacji padnie, jak to wszystko będzie w Polsce dalej tak wyglądało. Nauczyciele mogą zmienić zawód, ale kto będzie uczyć nasze dzieci? - pytała.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP