Tak rośnie polska gospodarka

Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego

Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 4,7 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,2 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 4,3 proc. rdr.

"Wyższy bieg" polskiej gospodarki. Komentarze

"W czwartym kwartale 2025 wzrost PKB na czwórkę. Na czwórkę także konsumpcja prywatna (4,2 proc. rdr) i inwestycje (4,7 proc. rdr). W pierwszym kwartale 2026 roku przyhamowanie wzrostu PKB poniżej 4 proc. rdr, ale w całym 2026 nadal liczymy na 3,7 proc" - ocenili na portalu X analitycy ING Economics Poland.

"Obok niekorzystnej pogody w pierwszym kwartale 2026 roku dochodzą ryzyka geopolityczne (konflikt w Iranie, droższa ropa i gaz to nie tylko wyższe ceny, ale także negatywny szok dla PKB w Europie). Prognozy wzrostu w Polsce powyżej 4 proc. są zbyt optymistyczne" - dodali.

Z kolei analitycy Pekao podkreślili, że za przyspieszenie gospodarcze w drugiej połowie roku odpowiadało ożywienie eksportu, który wzrósł w tym okresie o 4,9 proc., zatem szybciej od historycznej średniej.

"Przez kilka kwartałów zastanawialiśmy się, jak szybko może rosnąć polska gospodarka wyłącznie siłami popytu krajowego. Odpowiedź brzmiała: 3-3,5 proc. rdr. Powrót eksportu na długookresową trajektorię pozwolił polskiej gospodarce wrzucić wyższy bieg" - napisali na portalu X.

🇵🇱 GUS potwierdza: polska gospodarka urosła o 4% r/r w IV kwartale. Wskazuje też, skąd wzięło się przyspieszenie w II połowie roku. Otóż zawdzięczamy je ożywieniu eksportu, który w 25'H2 wzrósł o 4,9%, a więc szybciej od historycznej średniej.



