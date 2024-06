Rośnie kumulacja w Lotto. We wtorek nie padła główna wygrana. W Lotto Plus również nikt z grających nie puścił zwycięskiego kuponu. W najbliższym losowaniu w Lotto będzie można wygrać 4 miliony złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 11 czerwca 2024 roku.

We wtorek, 11 czerwca, w Lotto wylosowano następujące liczby: 1, 10, 40, 46, 48, 49. Szóstka nie padła, w efekcie kumulacja wzrosła do 4 mln zł. W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 38 wygrane II stopnia. Wygrane wynoszą 6208,60 zł.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 10, 23, 30, 35, 42 i 44. Takie liczby znalazły się na kuponie jednego z graczy. Główna wygrana wynosi 1 mln zł.

Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwca, będzie jednak niższa. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Oznacza to, że do zwycięzcy trafi ostatecznie kwota 900 tys. zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor:ams

Źródło: tvn24.pl