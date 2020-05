Paliwowy gigant z dużą stratą. "Jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze"

"Jesteśmy dobrze przygotowani"

Wpływ cen ropy i pandemii

"Przychody wyniosły 22 mld zł, mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy o 7 proc. (rok do roku) i spadku sprzedaży o 8 proc. (rok do roku) oraz niższej konsumpcji paliw związanej z kryzysem spowodowanym przez COVID-19" - wyjaśnił PKN Orlen.

Koncern przypomniał, że zakładzie w Trzebini spółki zależnej Orlen Południe "kontynuowano prace związane z budową największej w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego", a w marcu w zakładzie w Jedliczu uruchomiono produkcję płynu do dezynfekcji rąk. Nawiązując do działań w ramach Grupy Orlen obejmujących pierwszy kwartał tego roku, PKN Orlen podał, iż "konsekwentnie prowadzono" rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów we włocławskim Anwilu, natomiast czeskim Unipetrolu zakończono budowę głównej części instalacji polietylenu.