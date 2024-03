czytaj dalej

Nadal nie ma porozumienia Polski z Ukrainą w sprawie eksportu zbóż. - To temat bardzo ważny, ponieważ to bardzo duża część naszej gospodarki. Kilka milionów ludzi jest związanych z tym sektorem - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS Mykoła Solski, minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy. Jak przekazał, Kijów zaproponował sprzedaż ukraińskiego zboża do Polski w oparciu o licencje. Solski wyjaśnił, jak miałby funkcjonować ten mechanizm.