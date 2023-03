PO z programem dla przedsiębiorców. Tusk: to wy utrzymujecie państwo, a nie odwrotnie

- I oczywiście to, o czym mówiliście chyba najczęściej. Oprócz tego, że chcecie odzyskać swoją godność przedsiębiorcy, którą stłamszono w ciągu tych kilku ostatnich lat czyniąc przedsiębiorcę w Polsce z definicji kimś podejrzanym - powiedział Donald Tusk zapowiadając ustabilizowanie sytuacji, tak, by prowadzący działalność nie byli zaskakiwani zmianami w prawie.

Płacili 3,5 mln zł, a teraz płacą 30 mln zł

W trakcie wystąpienia Donald Tusk odniósł się do spotkań z przedsiębiorcami. Odniósł się do sytuacji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie, której rachunki za gaz wzrosły o 800 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed wojny.

Polska fabryka okien drewnianych płaci 300 proc. więcej za polskie drewno

"Jesteście solą tej ziemi"

- Wszędzie tam gdzie byliśmy, tam gdzie będziemy, będziemy to święte zobowiązanie dla nas powtarzać. W Polsce przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy, polscy handlowcy będą znowu dumni ze swojej pracy, będa mieli uczciwe warunki rozwoju i konkurencji. Przyrzekam wam, że państwo polskie będzie wam pomagać, a nie przeszkadzać. Jesteście solą tej ziemi. Ta prosta prawda, że to wy utrzymujecie państwo, a nie odwrotnie, powinna w końcu dotrzeć do tych, co podejmują decyzje w Warszawie - podsumował.