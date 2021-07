Więcej pieniędzy dla ochrony zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu - rząd chce podwyższyć wydatki na ochronę zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB W 2027 r. nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosą 215 mld zł – podkreślił resort.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł." – przekazało za pośrednictwem Twittera Ministerstwo Zdrowia.