12 gwarancji programowych Trzeciej Drogi. "Bardzo konkretnych"

W piątek Kosiniak-Kamysz i Hołownia zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawili i podpisali 12 gwarancji programowych Trzeciej Drogi, czy koalicji którą tworzą na wybory parlamentarne. - Dzisiaj przedstawiamy 12 bardzo konkretnych gwarancji, bardzo konkretnych prac do wykonania - mówili Kosiniak-Kamysz i Hołownia.

Podatki

Dobrowolny ZUS dla mikrofirm

Kolejną gwarancją jest dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością. - Jeżeli firma wpada w tarapaty to rolą państwa jest ochronić tę firmę, utrzymać ją, a nie dokładać i dokręcać kolejne podatki. Dajemy gwarancje dobrowolnego ZUS-u, pomocy dla mikrofirm, stawiamy na przedsiębiorców - powiedział Kosiniak-Kamysz. Lider PSL omówił też gwarancję dotyczącą edukacji. - 6 proc PKB na edukację. To jest to działanie, które przyświeca nam jako pokoleniu ojców, pokoleniu matek myślenie o kolejnych pokoleniach, o przyszłości - podkreślił lider PSL.