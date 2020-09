Uspokojenie po szybkim odbiciu. Najnowsze dane z polskiego przemysłu

PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów - nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każdy odczyt powyżej neutralnego progu 50,0 wskazuje na ogólną poprawę warunków w sektorze.

Co wpłynęło na wskaźnik?

"W sierpniu wskaźnik PMI spadł w stosunku do lipca, kiedy odnotował najwyższą wartość od dwóch lat (52,8) i wyniósł 50,6 pkt. Według najnowszych wyników badań warunki gospodarcze w polskim przemyśle wciąż się poprawiały, lecz w wolniejszym tempie niż miesiąc wcześniej. Lipcowy wynik zakończył najdłuższą sekwencję negatywnych odczytów od 18 lat, która rozpoczęła się w listopadzie 2018. Sierpniowy odczyt indeksu był tylko nieco wyższy niż średnia z badań długoterminowych (50,3)" - napisano w komentarzu do badania.

"To nadal ekspansja"

Powolna poprawa

"Nie jest to właściwie zaskoczeniem. Po wybuchu optymizmu związanego z odmrażaniem gospodarki w maju br. znaczna część zaległości produkcyjnych została już nadrobiona, a aktualnie stoimy w obliczu ponownego zwiększania się liczby zakażeń koronawairusem, tak w Polsce, jak i na świecie, co rodzi ogromną niepewność. Nastroje menedżerów logistyki siłą rzeczy zatem obniżają się" - podkreśliła.

Jej zdaniem z punktu widzenia całej gospodarki oznaczać to będzie dalszą poprawę, po najtrudniejszym okresie jakim był lockdown, ale będzie to poprawa powolna. "Po spadku PKB w drugim kwartale o ponad 8,0 proc. rdr, w trzecim i czwartym kwartale br. nadal będzie on na minusie, ale już znacznie mniejszym. Na ścieżkę wzrostu polska gospodarka powrócić powinna w pierwszym bądź drugim kwartale 2021 r." - stwierdziła.

Bez zapowiedzi

Bartkiewicz zauważył, że komentarz ekspercki do wskaźnika nie dostarcza dalszych istotnych wskazówek co do przyczyn zaskoczenia. Podkreśla, że spadek indeksu to konsekwencja niższych ocen nowych zamówień i produkcji - tak jednak PMI zachowuje się co miesiąc.