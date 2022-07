Premier Ukrainy: potrzebujemy 750 miliardów dolarów, by odbudować kraj po rosyjskiej inwazji

czytaj dalej

W czerwcu 2022 roku zarejestrowano o 10,7 procent mniej samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony w porównaniu do czerwca ubiegłego roku - podał Instytut Samar. Oznacza to, że liczba nowych rejestracji wyniosła nieco ponad 45 tysięcy. Z kolei dane skumulowane wskazują na spadek sprzedaży w 2022 roku o 13 procent rok do roku.