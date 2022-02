SWIFT zapowiada, że jest gotowy na odcięcie niektórych rosyjskich banków od systemu

Sankcje na Rosję a system SWIFT - oświadczenie przywódców Zachodu

"Rosja stała się gospodarczym i finansowym pariasem"

Co to jest SWIFT?

SWIFT (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to globalny system wymiany informacji i rozliczeń finansowych. To, że Rosja może zostać odłączona od SWIFT, sugerowali w ostatnich tygodniach amerykańscy ustawodawcy. Rosjanie odpowiadali z kolei, że gdyby do tego doszło, to dostawy ropy, gazu i metali do Europy zostałyby zablokowane.