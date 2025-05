Pustki w portach. Czegoś takiego nie było od czasów pandemii

W piątek rano urzędnicy portu na zachodnim wybrzeżu USA opowiedzieli CNN o zaskakującym widoku: w ciągu ostatnich 12 godzin z Chin nie wypłynął ani jeden statek towarowy z towarami do dwóch głównych portów na zachodnim wybrzeżu. To się nie zdarzyło od czasu pandemii.

Wojna handlowa prezydenta Donalda Trumpa nałożyła w zeszłym miesiącu ogromne cła na większość chińskich importowanych towarów. Doprowadziło to do mniejszej liczby statków na morzu, przewożących mniej ładunków do amerykańskich portów. Dla wielu firm robienie interesów z Chinami, jednym z najważniejszych partnerów handlowych Ameryki, jest teraz zbyt kosztowne.

"To powód do niepokoju"

- To powód do niepokoju. Obecnie obserwujemy liczbę odwołań i mniejszą liczbę przypływających statków, przewyższającą tę, którą obserwowaliśmy w czasie pandemii - powiedział Mario Cordero, dyrektor generalny portu w Long Beach.

Najbardziej ruchliwe porty w USA doświadczają gwałtownych spadków ładunków. Port w Long Beach odnotowuje spadek o 35-40 proc. w porównaniu do normalnego wolumenu ładunków. Port w Los Angeles odnotował w tym tygodniu spadek wolumenu o 31 proc., a port w Nowym Jorku i Jersey twierdzi, że również przygotowuje się na spowolnienie. W środę port w Seattle poinformował, że nie ma w porcie żadnych kontenerowców, co jest kolejną anomalią, która nie miała miejsca od czasu pandemii.

Obawia się nawet Maersk

Ponad 63 proc. ładunków trafiających do portu Long Beach pochodzi z Chin - ma on największy udział spośród wszystkich portów USA. Liczba ta spadła z 72 proc. w 2016 r., ponieważ sprzedawcy detaliczni odchodzą od Chin z powodu narastających napięć handlowych.

Mimo to Chiny nadal stanowią główne źródło importu do Stanów Zjednoczonych. Maersk, druga co do wielkości linia żeglugowa na świecie, poinformowała CNN, że wolumen ładunków między Stanami Zjednoczonymi a Chinami spadł o 30-40 proc. w porównaniu do normy.