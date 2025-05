Drugi dzień rozmów w Genewie. Pierwszy miał przynieść "całkowity reset"

Wicepremier Chin He Lifeng spotkał się w sobotę na około osiem godzin z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem i przedstawicielem handlowym USA Jamiesonem Greerem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od czasu, gdy dwie największe gospodarki świata nałożyły na towary drugiej strony cła znacznie przekraczające 100 proc.

Trump mówi o "całkowitym resecie"

Spotkanie na neutralnym gruncie

W piątek Trump sugerował, że odpowiednią stawką celna wydaje mu się 80 proc., co i tak stanowi bardzo wysoki poziom. Bessent mówił, że obecny poziom ceł stanowi de facto embargo i jest nie do utrzymania. Twierdził jednak, że celem USA jest dokonanie głębokiej zmiany relacji handlowych z Chinami i skłonienie Pekinu do przestawienia się do polegania w większym stopniu na wewnętrznej konsumpcji niż eksporcie.