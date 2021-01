Konsekwencje pandemii. "Wskazówki turystycznego zegara cofnęły się o 30 lat"

Według najnowszej analizy turystyka we Włoszech cofnęła do poziomu sprzed 30 lat. Dotknięta ciężkim kryzysem branża apeluje o wsparcie finansowe.

Turystyka we Włoszech cofnęła się pod względem liczby klientów i przychodów o 30 lat - podkreślono w przedstawionej w sobotę analizie.

78 milionów mniej turystów

Rok 2020 został zamknięty mniejszą o 78 milionów liczbą turystów przybyłych do Włoch. Do tych strat należy dodać także to, że 36 milionów Włochów nie wyjechało za granicę. Takie dane podała federacja firm turystycznych.