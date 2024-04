Ponad sto ciężarówek zatrzymanych na granicy. "To prawdziwe tiry grozy"

We wtorek włoscy rolnicy zatrzymali ponad 100 ciężarówek z rzekomo włoskimi, tradycyjnymi produktami. Żywność pochodziła z innych krajów z Europy, między innymi z Czech i Holandii. Interwencję na granicy z Austrią przeprowadziła organizacja Coldiretti we współpracy ze służbami porządkowymi.

Organizacja Coldiretti, walcząca od lat z oszukańczym importem żywności sprzedawanej potem jako włoska, poinformowała, że w ciężarówkach rolnicy znaleźli pomidory z Holandii przesyłane do Werony, ser ricotta z Europy północnej przeznaczony do dystrybucji niedaleko Rzymu oraz wyprodukowany w Czechach chleb gatunku Altamura z Apulii, z którego słynie ten region.

Kontrole rolników na włoskich granicach

"Nie można zgodzić się na to, by jako włoską żywność sprzedawano to, co nie pochodzi z Italii; począwszy od szynki z zagranicy po mleko, które staje się potem włoską mozzarellą. To kradzież tożsamości, która jest oszukiwaniem konsumentów i pozbawianiem rolników dochodu" - oświadczył związek.