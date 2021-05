Od dzisiaj zmiany przy przekraczaniu granicy z Niemcami

Zmiany na granicy

Należy pamiętać, że dla określenia zasad wjazdu do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd. Oznacza to, że jeżeli ktoś 8 maja przebywał w Polsce, to zasady dotyczące obszaru o szczególnie wysokim ryzyku (test przed wjazdem do Niemiec) dotyczą go do 18 maja. W takim przypadku należy posiadać negatywny wynik testu już przy wjeździe do Niemiec.