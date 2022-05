Powrót funtów i uncji. Premier Wielkiej Brytanii chce przywrócić imperialny system miar

czytaj dalej

Unia Europejska nadal pracuje nad szóstym pakietem sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. Będzie to tematem rozpoczynającego się szczytu Rady Europejskiej. - Ten szósty pakiet sankcji, który będziemy dzisiaj dyskutować, musi zawierać także najdalej posunięte żądania z naszej strony, czyli odcięcie Rosji od dochodów, które pozwalają Rosji toczyć tę wojnę - powiedział premier Mateusz Morawiecki po przyjeździe do Brukseli. - Skończmy kupować ropę naftową od Rosji. To jest nasz podstawowy postulat - podkreślił szef rządu.