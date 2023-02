Stawki sięgają 200 złotych na godzinę. "Jedni świętują, a inni mają szansę na większy zarobek"

Walentynki, święto zakochanych, ale dla wielu będzie to dzień wytężonej, a przy tym i nieźle opłacalnej pracy. Jak wynika z analizy Personnel Service, rekordziści w ten dzień będą mogli liczyć na wynagrodzenie nawet w wysokości 200 złotych netto za godzinę.

– Walentynki są mocno skomercjalizowane . Wszędzie pojawiają się produkty z symbolem serca, czerwone balony i róże. Święto cieszy się dużą popularnością, bo z badania PayPo wynika, że 66 proc. Polaków obchodzi walentynki ze swoją drugą połówką i zamierza wydać na ten cel od 50 do nawet 200 zł – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

- Ciekawostką jest to, że nieco hojniejsi są mężczyźni, którzy planują romantyczne kolacje, wyjazdy, prezenty i specjalne atrakcje dla swoich ukochanych. Zakupowy szał, ale też zwiększony ruch w restauracjach, kinach czy SPA przekłada się na rynek pracy i zapotrzebowanie na pracowników. Jedni świętują, a inni mają szansę na większy zarobek – dodaje.

Walentynki - ile można zarobić?

Jak zauważa Personnel Service na pierwszym miejscu jest kwestia dostarczenia prezentow zakupionych przez Polaków w internecie. Z tego powodu kurierzy mają więcej pracy i mogą w tym okresie liczyć na stawki od 17,5 do 22 zł netto na godzinę. Oczywiście w tym okresie wysokie obroty odnotowują właściciele kwiaciarni. Zarobki w nich to ok. 16,5 zł netto za godzinę, ale "z okazji wyższych obrotów kwiaciarni mogą zdarzyć się dodatkowe premie".