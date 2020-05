Popularna wyspa tylko dla wybranych. Ogłoszono program pilotażowy

O szczegółach "odmrażania" turystyki na Majorce mówiła w rozmowie z dziennikarzami prezydent Balearów Francina Armengol. - Jesteśmy gotowi przeprowadzić projekt pilotażowy pod koniec czerwca tak, aby zapewnić turystom bezpieczeństwo zdrowotne - powiedziała. - Musimy nauczyć się, jak żyć z Covid-19 i jak robić to bezpiecznie - dodała.

Głównie Niemcy

Zaznaczył, że TUI prowadzi również rozmowy w sprawie uruchomienia wyjazdów do Grecji, Chorwacji, Bułgarii i na Cypr. Podkreślił jednak, że będzie to zależało od ponownego otwarcia granic przez rządy i zniesienia 14-dniowych obowiązkowych kwarantann dla podróżnych, tam, gdzie mają one miejsce.