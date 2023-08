W referendum o emeryturach. "PiS sam przyznał, że obniżając wiek emerytalny, wpędził kobiety w biedę"

Komentarze ekspertów

"W spocie promującym drugie pytanie referendalne @BeataSzydlo powiedziała: "Tusk i Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali pracować im prawie do śmierci. Tam samo mężczyznom. 1. Kiedy wprowadzano nowy wiek emerytalny od 2013, to według danych @GUS_STAT przeciętne dalsze trwanie życia dla kobiet wynosiło - 81,14 lat, a dla mężczyzn - 73,06 lat (dane za 2022 są zbliżone)" - podkreśliła. Dodała: "Zgodnie z reformą, od 2013 wiek emerytalny miał wzrastać co kwartał o miesiąc – dla mężczyzn miał wynieść 67 lat w 2020, a dla kobiet - w 2040. Według tych zasad obecny wiek emerytalny (po dwóch kwartałach 2023) wynosiłby dla kobiet 63,5!". Oceniła, że "podniesienie wieku emerytalnego z 60 do 67 lat, który miał obowiązywać dla kobiet dopiero w 2040 to nie jest praca do śmierci, kiedy kobiety żyją ponad 81 lata, a w 2040 ta przewidywana długość życia ma być większa. Podniesienie wieku dla mężczyzn o 2 lata, to też nie jest pracą do śmierci".