Siłownie nie poczekają na luzowanie obostrzeń. "Nie mamy nic do stracenia"

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że do 14 lutego dotychczasowe obostrzenia dotyczące restauracji, pubów, hoteli, stoków, siłowni i klubów fitness pozostają bez zmian.

Polska Federacji Fitness (PFF) zainicjowała i koordynuje akcję uruchamiania klubów i siłowni pomimo restrykcji sanitarnych. Jej współzałożyciel Tomasz Napiórkowski przekazał, że w poniedziałek ma się otworzyć w całym kraju ok. 1700 obiektów. - To walka o wszystko. Nie mamy nic do stracenia - twierdzi.