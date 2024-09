Ustawa wiatrakowa bez wysiedleń

Konsultacje społeczne w sprawie ustawy wiatrakowej

- Blisko 17 procent terenu naszego kraju jest dostępne do tego, by móc lokalizować lądowe farmy wiatrowe. Za naszymi regulacjami będzie szła gigantyczna zmiana. Szacujemy, że ten potencjał może wzrosnąć do 24-25 procent. Więc to jest o blisko 30-40 procent tego terenu więcej niż obecnie, który będzie mógł być przeznaczany pod lokalizację tych farm - mówił Motyka.