Ustawa o ochronie zwierząt bez ograniczenia uboju rytualnego. Są poprawki

- Chciałem zgłosić poprawki, które zapowiadałem podczas swojego wystąpienia. To są poprawki przywracające zakaz uboju rytualnego, dające ekwiwalent za utracone korzyści, jak również mówiące o tym, że organizacje pozarządowe będą mogły kontrolować i w rażących wypadkach odebrać zwierzę, ale z asystą policji. Jeżeli policja bądź urzędnik, który będzie razem z nimi, uzna, że jest to niezasadne, taka kontrola nie będzie się odbywać. Koszty w przypadku nieuzasadnionej kontroli poniosą ci, którzy zarządzili ją niesłusznie, a w przypadku słusznej - mówił poseł PiS Marek Suski.

Jednocześnie parlamentarzysta zgłosił wniosek o przejście do trzeciego czytania. - Chciałbym zgłosić wniosek o przejście do trzeciego czytania projektu ustawy (...), bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy - wyjaśnił Suski.