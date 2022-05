USA i Korea Południowa wzmocnią połączone siły odstraszania. Rozmowy o łańcuchach dostaw

Prezydent USA Joe Biden przybył w piątek do Korei Południowej w ramach swojej pierwszej podróży do Azji w roli szefa państwa. Biden spotkał się z prezydentem Korei Płd. Jun Suk Jeolem, który objął urząd 10 maja i obiecał pogłębić więzi łączące Seul z Waszyngtonem. Następnie amerykański przywódca uda się do Japonii.