Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów

Trump o cięciach podatków w USA Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podstawą pozwu są działania ówczesnych władz wobec Trumpa jako osoby prywatnej, a nie urzędującego prezydenta. Zarzucono w nim, że amerykański urząd skarbowy (IRS) i resort skarbu nie zapewniły odpowiedniej ochrony poufnych danych podatkowych Trumpa, jego synów oraz korporacji Trump Organization.

Współpowodami są synowie prezydenta Donald Trump Jr. i Eric Trump. Twierdzą, że ówczesne władze doprowadziły do szkód finansowych i wizerunkowych oraz "publicznego upokorzenia" powodów.

Trump pozywa fiskusa i resort skarbu

Sprawa dotyczy w szczególności Charlesa Littlejohna, byłego współpracownika IRS. Pracując dla firmy konsultingowej Booz Allen Hamilton, realizującej zlecenia dla rządu USA, nielegalnie pozyskał on i przekazał mediom zeznania podatkowe Trumpa oraz tysięcy innych zamożnych Amerykanów, w tym Jeffa Bezosa i Elona Muska. W 2024 roku Littlejohn został skazany na pięć lat więzienia.

Zespół prawny Trumpa argumentuje, że IRS ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy, który miał "dostęp porównywalny z etatowym pracownikiem" i wykorzystał "długotrwałe luki w zabezpieczeniach, przed którymi agencja była ostrzegana".

"IRS bezprawnie dopuścił, by motywowany politycznie pracownik ujawnił prywatne i poufne informacje dotyczące prezydenta Trumpa, jego rodziny i Trump Organization" - napisali prawnicy w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

Zerwane kontrakty

Na początku tygodnia ministerstwo skarbu zerwało kontrakty z Booz Allen Hamilton opiewające na 21 mln dolarów. Jako powód wskazano, że firma "nie wdrożyła odpowiednich zabezpieczeń chroniących poufne dane podatników" - poinformował sekretarz skarbu Scott Bessent.

Ujawnienie zeznań podatkowych Trumpa było przedmiotem wieloletnich sporów politycznych i prawnych, szczególnie po publikacjach "New York Times" z 2020 roku.

Według NBC News artykuły te uderzały w prezydenta, wytykając mu zapłacenie zaledwie 750 dolarów federalnego podatku dochodowego w latach 2016–2017. Trump konsekwentnie określał te doniesienia jako "fałszywe" i "nielegalnie pozyskane".

OGLĄDAJ: TVN24 HD