Będą nowe sankcje wobec Rosji. Chodzi o handel z Kim Dzong Unem

USA przygotowują nowe sankcje na Rosję

"Obecnie pracujemy z naszymi partnerami, w tym Australią, Unią Europejską, Japonią, Koreą Południową i Nową Zelandią, by ogłosić skoordynowane sankcje w tym miesiącu" - poinformował. Dodał, że będą one dotyczyć zarówno dostaw paliwa z Rosji do Korei Płn., jak i dostaw uzbrojenia z Korei Płn. do Rosji.