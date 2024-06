Najczęściej upadają te z największym stażem. "Sytuacja budownictwa nadal jest dość trudna"

Budownictwo zakończyło miniony rok ze wzrostem liczby postępowań restrukturyzacyjnych aż o 170 proc. Zmalała za to liczba ogłoszonych upadłości. Największą część firm, które zakończyły swoją działalność w 2023 roku stanowiły te z najdłuższym rynkowym stażem, przekraczającym 20 lat.

Upadłość w 2023 roku ogłosiły 52 przedsiębiorstwa z branży budowlanej, o 10 mniej niż w 2022 roku. Liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych wyniosła 597. Oznacza to wzrost o 170 proc. w porównaniu do 2022 roku, kiedy odnotowano ich 222 i o 250 proc. w stosunku do 2021 r., w którym otwarto ich 170 - wynika z danych przedstawionych w raporcie firmy MGBI "Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w budownictwie. Raport 2024".

Postępowania upadłościowe firm z budownictwa

Najczęściej tę formę ratowania się przed upadkiem wybierały przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, wykonujące instalacje elektryczne czy wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne. Niemało postępowań restrukturyzacyjnych dotyczyło również podmiotów zajmujących się pracami wykończeniowymi - podano w raporcie.

- Najnowsza analiza MGBI potwierdza, że sytuacja budownictwa w Polsce nadal jest dość trudna, jednak można zauważyć tu dobre prognostyki na przyszłość - oceniła Sylwia Szerenos z firmy Continuum Restrukturyzacje, cytowana w raporcie.

Zwróciła przy tym uwagę, że wyniki te mogą być nieco niedoszacowane z dwóch względów. - Liczba ogłoszonych upadłości może być niższa ze względu na niską wydolność sądów związaną z ogromem postępowań oczekujących na rozstrzygnięcie. Ponadto wiele firm nie dysponuje środkami, które pozwalałby im sfinansować drogie postępowanie upadłościowe - wskazała.

Ekspertka oceniła wzrost liczny postępowań jako dobry prognostyk. - Budujące jest jednak to, że sektor budowlany zdaje się coraz częściej zauważać szansę na ratowanie swojego biznesu i przetrwanie trudnych okresów poprzez postępowania restrukturyzacyjne. - dodała.

Jak wskazano w raporcie, z restrukturyzacji korzystały przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku od 5 do 10 lat - 38 proc. ogółu, choć dużą część – blisko jedną czwartą - stanowiły najmłodsze firmy, ze stażem rynkowym nieprzekraczającym 5 lat

Mniejsza liczba upadłości

Do największej liczby bankructw doszło wśród firm realizujących działania określone w dwóch klasyfikacjach PKD – 41.10.Z oraz 41.20.Z. Mowa tu o przedsiębiorstwach przygotowujących projekty lub realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Łącznie w 2023 roku upadłość ogłosiło 31 firm z tych grup - poinformowano w raporcie.

Dla porównania, wśród podmiotów wykonujących instalacje elektryczne doszło do czterech upadłości - tylu samo co wśród przedsiębiorstw specjalizujących się w robotach związanych z budową dróg i autostrad. W minionym roku upadły dwie firmy wykonujące instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne. Z mapy budowlanego biznesu zniknęły także dwa przedsiębiorstwa realizujące roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

- We wszystkich kategoriach poza wznoszeniem budynków, zsumowanych upadłości było nie więcej niż 4, co pokazuje potężną dysproporcję w stosunku do firm działających w tym obszarze. Trudno się jednak temu dziwić, biorąc pod uwagę skalę, a zarazem koszty związane z prowadzeniem tego typu przedsiębiorstwa. Inwestycje w nowe obiekty, zarówno mieszkaniowe, jak i biurowe czy przemysłowe angażują zwykle ogromne środki, zaś w dobie nieprzewidywalnych wahań cech surowców, systematycznie rosnących kosztów pracy i trudnej sytuacji geopolitycznej finalizacja wielu projektów okazuje się bardzo trudna, a nawet niemożliwa – ocenił Michał Grzechowiak z MGBI.

Największą część firm, które zakończyły swoją działalność w 2023 roku stanowiły te z najdłuższym rynkowym stażem, przekraczającym 20 lat. To blisko 27 proc. ogółu upadających przedsiębiorstw budowlanych. Te obecne na rynku od 5 do 10 lat stanowiły 22 proc. bankrutujących firm, a dysponujące stażem od 10 do 15 lat – 21 proc.

Jak zauważyli autorzy raportu, więcej niż w poprzednich latach upadło podmiotów z krótkim stażem, czyli liczących nie więcej niż 5 lat. W 2023 r. stanowiły one 12 proc. ogółu. Rok wcześniej ich odsetek wyniósł 8 proc., zaś w 2022 roku 4 proc.

Średni czas istnienia firmy z branży budowlanej ogłaszającej upadłość w 2023 roku zmniejszył się do 14,6 roku, a rok wcześniej wynosił on 15,8 roku.

Autorka/Autor:Pkarp

Źródło: PAP