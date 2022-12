Jedno z największych oszustw w USA. Po decyzji sądu spuścił głowę i przytulił swoich rodziców

Sędzia z Bahamów odmówił zwolnienia Sama Bankmana-Frieda z aresztu za kaucją. Decyzja zapadła po tym, jak amerykańscy prokuratorzy oskarżyli 30-latka o sprzeniewierzenie miliardów dolarów i naruszenie przepisów dotyczących kampanii wyborczych. Sędzia uznał, że ryzyko ucieczki młodego przedsiębiorcy jest zbyt duże i nakazał wysłanie go do zakładu karnego na Bahamach do 8 lutego. Po decyzji szef upadłej giełdy kryptowalut, ubrany w niebieski garnitur, spuścił głowę i przytulił swoich rodziców.

Zarzuty wobec chłopaka w szortach

Jak twierdzi prokuratura federalna Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY), Bankman-Fried używał pieniędzy klientów, by pokryć długi i wydatki należącego do niego funduszu inwestycyjnego Alameda Research. Znany jako SBF 30-latek, do niedawna jeden z najmłodszych miliarderów, jest też oskarżony o zmowę w celu złamania przepisów finansowania kampanii wyborczych. Miał on wpłacać pieniądze na kampanie wyborcze polityków obydwu partii za pomocą tzw. słupów, a także z kont korporacyjnych, co jest zabronione.