UE chce walczyć z praniem pieniędzy. Stworzy specjalny urząd

Właściciele lub zarządcy części domów, bloków i obiektów usługowych mają kilkadziesiąt godzin na złożenie deklaracji dotyczącej tego, czym są one ogrzewane. Dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku należy to zrobić do 30 czerwca. Za niezłożenie deklaracji może grozić nawet 5 tysięcy złotych grzywny. W środę liczba deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przekroczyła 6 milionów.