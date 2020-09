ZUS zabierze się za umowy o dzieło

Od stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie prowadził rejestr wszystkich umów o dzieło - pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza". Czy to pierwszy krok do oskładkowania tych umów?

Rejestr umów o dzieło

"Bo rząd chciałby oskładkować również umowy-zlecenia pracujących na etacie oraz tych, którzy łączą działalność gospodarczą z umowami-zleceniami. Okazuje się, że zmiany prawne mogą dotyczyć też zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło. Obecnie - w przeciwieństwie do zleceń - są one zwolnione z jakichkolwiek składek ubezpieczeniowych" - czytamy.

"Co to oznacza? Na przykład w przypadku przekwalifikowania umowy o dzieło z wynagrodzeniem 5 tys. brutto trzeba będzie zapłacić ok. 2 tys. zł składek plus odsetki za zwłokę" - informuje "GW".