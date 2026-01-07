Logo TVN24
Najnowsze

Tyle naprawdę zarabiają Polacy

AdobeStock_573281782
Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę
Źródło: TVN24
Mediana wynagrodzeń miesięcznych w gospodarce narodowej w lipcu 2025 roku wyniosła 7246,64 złotego brutto i była niższa o 18,3 procent od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poziom mediany oznacza, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. 

Mediana wynagrodzeń

W lipcu 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 9,1 proc., natomiast w stosunku do czerwca 2025 wzrosła o 1,5 proc.

Z danych GUS wynika, że w lipcu 2025 roku 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14000 zł (decyl dziewiąty).

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w lipcu 2025 r. wyniosło 8866,43 zł.

W stosunku do lipca ubiegłego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło nominalnie o 8,2 proc., natomiast w stosunku do czerwca 2025 r. wzrosło o 1,1 proc.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

