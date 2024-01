Start karuzeli kadrowej w spółkach Skarbu Państwa, budżet i dane o PKB. Co nas czeka w gospodarce

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w kraju

"Wzrost PKB w całym 2023 roku wyniósł wg nas 0,6 proc., przy wzroście konsumpcji bliskim zera, a inwestycji niemal 8 proc. Taki wynik oznaczałby przyspieszenie wzrostu PKB w ostatnim kwartale do ok. 2,5 proc. rdr, przy konsumpcji rosnącej o ok. 4 proc. rdr i inwestycjach ok. 7 proc. rdr. (...) Najnowsze dane o aktywności z gospodarki realnej za grudzień były nieco lepsze od naszych założeń, co stwarza nawet pewne ryzyko w górę dla naszego szacunku PKB na IV kw. i utwierdza nas w przekonaniu, że wynik PKB w całym roku, może być wyższy niż zakłada konsensus" - oceniają ekonomiści Banku Santander