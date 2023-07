Wyścig z czasem w sprawie telefonów komórkowych. Na granicy ustawiały się kilkunastokilometrowe kolejki

Turcy ruszyli do Gruzji w sobotę, by zdążyć kupić i zarejestrować tańsze telefony przed wejściem w życie tego samego dnia o północy nowych regulacji. Po zmianach koszt zarejestrowania kupionego poza krajem telefonu wynosi 20 tys. tureckich lir - ok. 770 dolarów. Wcześniej było to nieco ponad 6 tys. lir. Jednocześnie obecnie płaca minimalna wynosi w Turcji 10 tys. lir.