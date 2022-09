Ostatni turecki bank zawiesza korzystanie z rosyjskiego systemu płatności

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki w środę przyznał, że jest problem z wystarczającą dostępnością węgla. - Apelujemy o to, aby dokonywać pewnego rodzaju autoreglamentacji zakupów - powiedział szef rządu podczas zorganizowanego w Belwederze posiedzenia Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju. - Jakby ktoś chciał dzisiaj zakupić wystarczającą ilość węgla dla wszystkich gospodarstw domowych na surową zimę, to rzeczywiście dzisiaj tego węgla odsianego jeszcze tyle nie mamy - przyznał premier Morawiecki.