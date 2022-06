70 procent przebite. Inflacja w Turcji najwyższa od 24 lat

Inflacja w Turcji bije rekordy

Indeks cen producentów krajowych wzrósł w maju o 8,76 proc. miesiąc do miesiąca, a w skali rocznej wzrost wyniósł 132,16 proc., co odzwierciedla, jak 20-procentowy spadek kursu waluty w tym roku spowodował gwałtowny wzrost kosztów importu. Kurs liry nurkuje, w 2021 roku o 44 proc. a w tym roku o kolejne 20 proc.

Kiedy spadnie inflacja w Turcji?

W kwietniu bank centralny prognozował, że roczna inflacja osiągnie najwyższy poziom do czerwca, a następnie spadnie do blisko 43 proc. do końca roku i do wartości jednocyfrowych do końca 2024 roku.