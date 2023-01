Ukrywał się 19 lat, zdefraudował miliony dolarów. Były dyrektor banku schwytany przed bankomatem

Wydano za nim list gończy. Podejrzany zniknął jednak bez śladu i ukrywał się, nieustannie zmieniając swój wygląd i miejsce pobytu - podał we wtorek turecki dziennik "Hurriyet" przekazując, że policja w Stambule zatrzymała dyrektora banku poszukiwanego od 19 lat pod zarzutem sprzeniewierzenia 4,5 miliona dolarów i 500 tysięcy funtów poprzez nakłanianie klientów do podpisywania rachunków in blanco.