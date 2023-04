Tu mają stanąć małe reaktory jądrowe. Szef Orlenu podał lokalizacje

Siedem wstępnych lokalizacji reaktorów jądrowych

- Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji, ale to wymaga współpracy z samorządami - powiedział Obajtek.

- Polska potrzebuje nowych rozwiązań energetycznych, by ochronić się przez wpływami Rosji , by spełnić zobowiązania klimatyczne i napędzać rozwój gospodarki. Firma GE Hitachi to zaufany partner, który może dostarczyć takich rozwiązań - ocenił ambasador USA Mark Brzezinski .

Premier: atom to oszczędność na uprawnieniach do emisji CO2

- Rocznie, dzięki posadowieniu jednego reaktora typu SMR, będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro na emisji CO2. Takich środków nie trzeba będzie przeznaczać na zakup praw do emisji – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier.

- Reaktory typy SMR to także oszczędność na infrastrukturze przesyłowej. Ta infrastruktura to droga część systemu. Rozwijamy tą dzisiaj intensywnie, aby móc zapewnić podłączenia do odnawialnych źródeł energii. Ale chcemy, aby poprzez rozproszony układ posadowienia SMR-ów – najpierw w dwudziestu kilku miejscach w Polsce, a potem, w nieco dalszej przyszłości, w jeszcze większej liczbie miejsc w Polsce – zapewnić dostęp do małych reaktorów jądrowych – powiedział premier.