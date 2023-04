Tu mają stanąć małe reaktory jądrowe. Nowe szczegóły odnośnie lokalizacji

Siedem wstępnych lokalizacji reaktorów jądrowych

Przedstawiciele OSGE zapowiedzieli na poniedziałkowej prezentacji, że w najbliższych miesiącach wystąpią do ministra klimatu z wnioskami o tzw. decyzje zasadnicze dla sześciu z tych siedmiu lokalizacji. Decyzja zasadnicza - formalnie decyzja administracyjna - jest formą ostatecznej aprobaty ze strony politycznej dla realizacji inwestycji jądrowej w określonej technologii i lokalizacji. Wszystkie wskazane miejsca mają być gruntownie przebadane, co ma zająć ok. dwóch lat. Zgodnie z przedstawionymi informacjami lokalizacja we Włocławku znajduje się przy granicy należących do PKN Orlen zakładów Anwil, 3,2 km od Wisły, na terenie na którym od 10 tys. lat brak aktywnych uskoków, nie występują zjawiska krasowe, osuwiska, podtopienia, nie zagraża jej nawet ewentualne przerwanie leżącej kilka kilometrów w górę Wisły tamy we Włocławku. Lokalizacja Stawy Monowskie leży w pobliżu zakładów Synthos Dwory pod Oświęcimiem. Jak podkreślono, Główny Instytut Górnictwa ocenia, że nie występuje na niej ryzyko szkód górniczych. Źródłem wody chłodzącej miałby być Kanał Wiślany Dwory. OSGE szacuje, że mogłyby tam stanąć cztery reaktory BWRX-300. Lokalizacja w Ostrołęce zakłada wykorzystanie terenu pod nieukończonym blokiem węglowym, którego budowę przerwano. OSGE ocenia, że można by tam pomieścić cztery reaktory BWRX-300. Według spółki teren jest doskonale przygotowany pod inwestycję. W Dąbrowie Górniczej co najmniej cztery reaktory miałyby stanąć obok zakładów hutniczych Arcelor Mittal, które miałyby być głównym odbiorcą energii. Również Arcelor Mittal miałby być odbiorcą energii z reaktora, który rozważany jest w Nowej Hucie - części Krakowa. Dynamicznie rozwijający się przemysł jest z kolei argumentem za budową reaktora w specjalnych strefach ekonomicznych w okolicach Tarnobrzega lub Stalowej Woli, ewentualnie w obu tych lokalizacjach. OSGE nie wystąpi na razie o decyzję zasadniczą dla siódmej potencjalne lokalizacji - w okolicach Warszawy. Nie jest ona jeszcze dokładnie określona, spółka cały czas poszukuje odpowiedniego miejsca - przekazano.