Prezes Glapiński dostał długo wyczekiwaną odpowiedź w sprawie prób odwołania

Miesiąc po wyborach parlamentarnych, w czasie których politycy obecnej opozycji mówili o postawieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Staniu, Adam Glapiński napisał list do Europejskiego Banku Centralnego, w którym poinformował o oskarżeniach skierowanych przeciwko niemu. Po dwóch tygodniach dostał odpowiedź.

O to, czy prezes NBP Adam Glapiński zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu, został zapytany w piątek Ryszard Petru w programie "Jeden na jeden" w TVN24. - Wniosek jest przygotowywany - odpowiedział poseł Polski 2050 i przewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju. Dodał, że "to, co NBP robił, było groźne dla gospodarki, doprowadziło do zwiększenia inflacji". - Są też inne zarzuty. Jestem przeciwnikiem grubej kreski. Jeśli ktoś złamał prawo, to musi być kara - zaznaczył Petru.

W poniedziałek w TOK FM Petru powtórzył, że merytorycznie wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa NBP jest gotowy, ale nie ma decyzji politycznej w tej sprawie.

Przewodniczący KO Donald Tusk poinformował w piątek, odnosząc się do ewentualnego postawienia prezesa NBP przed TS, że jego formacja polityczna nie zrobi niczego, co by naruszyło stabilność czy podważyło reputację państwa polskiego w Europie, za granicą.

Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że nad takim wnioskiem trzeba się poważnie zastanowić.

Glapiński pisze do EBC

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Kightley zapowiedziała w rozmowie z "Financial Times", że w razie zawieszenia prezesa NBP Adama Glapińskiego w czynnościach w związku z ewentualnym postawieniem go przed Trybunałem Stanu polski bank centralny złoży apelację w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie złamania traktatów unijnych (w których mowa jest o niezawisłości banku centralnego).

List w tej sprawie do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) napisał sam prezes Glapiński 15 listopada 2023 roku. Christine Lagarde, prezes EBC, odpisała mu po dwóch tygodniach.

Jak "rozumiem z pańskiego listu i dodatkowych informacji, na które zwrócono mi uwagę, członkowie byłej opozycji rozważają złożenie wniosku wstępnego o poniesienie odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu przed Sejmem za różne naruszenia, m.in. naruszenie art. 227 ust. 4 Konstytucji RP. W przypadku gdy członkowie dotychczasowej opozycji faktycznie złożą wniosek wstępny do Sejmu, to każdy czynnik wpływający na możliwość wykonywania pańskich obowiązków jako prezesa NBP może, o ile nie jest niezgodny z prawem, wpłynąć na pańską niezależność, a przez to także niezależność całego zarządu".

Dalej Lagarde napisała "jak wspomniał Pan w swoim piśmie, art. 14 ust. 2 statutu ESBC i EBC, w celu zagwarantowania niezależności prezesów krajowych banków centralnych, zapewnia ochronę na wszelki wypadek gdyby Sejm miał następnie podjąć uchwałę o postawieniu Pana w stan oskarżenia, skoro taka uchwała miałaby zostać postawiona przed sądem i prowadziłaby do pańskiego automatycznego zawieszenia w funkcji Prezesa NBP i członka zarządu. Może pan skierować taką uchwałę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i i zwrócić się o ocenę jego zgodności z prawem".

Autor:JW/ams

Źródło: PAP/TVN24 Biznes