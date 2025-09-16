Trump pozywa czołową amerykańską gazetę

16 września 2025, 8:34
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że wniesie pozew o zniesławienie i pomówienie przeciwko "New York Times". Dzieje się to kilka dni po opublikowaniu przez gazetę artykułów na temat jego powiązań z skompromitowanym finansistą Jeffreyem Epsteinem.

Donald Trump twierdzi, że wniósł pozew o wartości 15 mld dolarów przeciwko gazecie "New York Times", zarzucając mu zniesławienie i pomówienie.

Ujawnili kartkę, którą Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpisKartka, jaką Donald Trump miał wysłać 20 lat temu do Jeffreya Epsteina, została opublikowana przez demokratów z komisji do spraw nadzoru Izby Reprezentantów. Biały Dom szybko zaprzeczył autentyczności listu, twierdząc, że widniejący na niej podpis nie należy do Trumpa.PAP

Trump chce pozwać "NYT"

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem poście w mediach społecznościowych prezydent USA oskarżył gazetę o "trwające od dziesięcioleci kłamstwa na temat waszego ulubionego prezydenta (MNIE!), mojej rodziny, biznesu, ruchu America First, MAGA i całego naszego narodu".

Oświadczenie to pojawiło się po tym, jak Trump zagroził w zeszłym tygodniu, że pozwie New York Times za publikację artykułów dotyczących sugestywnej seksualnie notatki i rysunku przekazanych Epsteinowi.

Skazany za przestępstwa seksualne Jeffrey Epstein został znaleziony martwy w sierpniu 2019 roku w celi nowojorskiego więzienia. Oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo przez powieszenie. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą jednak kontrowersje

Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w więzieniuNew York State Division of Criminal Justice

Prezydent zwrócił szczególną uwagę na poparcie "New York Timesa" dla Kamali Harris w wyborach prezydenckich w 2024 r. i stwierdził, że gazeta stała się "wirtualnym rzecznikiem radykalnej lewicowej Partii Demokratycznej".

Donald TrumpPAP/EPA/JIM LO SCALZO

Pozew ma zostać wniesiony na Florydzie, jednak nie podano dalszych szczegółów.

Siedziba gazety "New York Times"MikeDotta / Shutterstock.com
(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdęTezy Donalda Trumpa są na wyrost. Lecz wprowadził jedno narzędzie, które pozostanie już w arsenale amerykańskiej polityki zagranicznej.TVN24+

Prezydent w swoim wpisie przytoczył poprzednie przykłady pozwów wniesionych przeciwko ABC News i prezenterowi George'owi Stephanopoulosowi, a także Paramountowi w związku z wywiadem z Kamalą Harris w programie 60 Minutes. Obie sprawy zostały rozstrzygnięte odpowiednio za 15 mln i 16 mln dolarów. "New York Times" nie skomentował jeszcze doniesień o pozwie.

Autorka/Autor:/ams

Donald TrumpMediaJeffrey Epstein
