Tomasz Komenda przyjął ofertę pracy braci Collins. Miał do wyboru trzy opcje

Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo na 25 lat pozbawienia wolności, a następnie uniewinniony po 18 latach pobytu w zakładzie karnym, przyjął ofertę pracy w Fundacji Braci Collins. "Funkcja, jaką będzie sprawować to Specjalista do spraw adaptacji społecznej osób niesłusznie skazanych" - poinformował Rafał Collins.

"Szansa na rozwój"

"Funkcja jaką będzie sprawować to Specjalista do spraw adaptacji społecznej osób niesłusznie skazanych" - dodał.

"Mamy pełną świadomość, iż ma trochę do nadrobienia i musimy mu dać trochę czasu na pełną, obopólną współpracę. Aby biegać należy umieć na początek dobrze chodzić, wobec czego współpraca rozpocznie się od różnych kursów (m.in. prawa jazdy), oraz opieki psychologicznej ponieważ państwo nawet o to nie zadbało, powyższe aktywności przygotują go do lepszej współpracy" - poinformował Rafał Collins.