Tokio jest najlepszym miejscem na workation. Tu się najlepiej pracuje i wypoczywa

Workation, to coraz bardziej popularne sposób życia - to połączenie pracy zdalnej i wakacji. Najnowsze badanie wskazało, że miejscem stworzonym dla takiego modelu pracy jest Tokio. Na kolejnych miejscach znalazło się Rio de Janeiro i dalej stolica Węgier.

Niegdyś połączenie pracy i wakacji było zarezerwowane jedynie dla wolnych strzelców. Jednak wraz z pandemią, która otworzyła pracownikom drzwi dla bardziej elastycznego sposobu wykonywania swoich obowiązków i ten model pracy nieco się upowszechnił. Zatem różnorodne badania i rankingi podróżnicze przyglądają się dziś nie tylko destynacjom, które spełnią wymagania typowych turystów, ale i tych, którzy zagraniczne wyjazdy dzielą między wypoczynek i pracę właśnie.

Podpowiedzią może się zatem okazać trzeci coroczny ranking opracowany przez International Workplace Group, który wskazuje najlepsze miejsca na tzw. workation. Zestawienie "Work from anywhere barometer" powstaje w oparciu o ocenę poszczególnych miast na podstawie 12 różnych kategorii (szybkość internetu, dostępność otwartych przestrzeni do pracy, czy dostęp do natury).

Tokio najlepszym miejscem na prace i wakacje

W tegorocznym rankingu laur zwycięstwa przypadł w udziale Tokio. Jak opisuje portal Time Out, stolica Japonii uzyskała w rankingu 91 na 120 możliwych punktów. Wysoką pozycję zawdzięcza szybkiemu internetowi szerokopasmowemu, doskonałej komunikacji, nie bez znaczenia są też bliskość licznych miejsc na łonie natury, gdzie można odpocząć od pracy i miejskiego zgiełku. Ponadto, w 2024 roku Japonia wprowadziła wizę dla nomadów cyfrowych. Pozwala ona obcokrajowcom pracującym zdalnie na pobyt i wykonywanie swoich obowiązków zawodowych w Japonii przez okres do sześciu miesięcy.

Na drugim miejscu idealnych miejsc na workation znalazło się Rio de Janeiro, które zdobyło 90 punktów. Pierwszą trójkę zamyka Budapeszt z wynikiem 89,5.

Na pozostałych miejscach zestawienia znalazły się Seul, Barcelona, Pekin, Lizbona, Rzym, Paryż i stolica Malty - Valletta.

