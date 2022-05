"To będą najdroższe wakacje w historii". Ekspert radzi, kiedy zarezerwować wyjazd

To będą najdroższe wakacje w historii - powiedział na antenie TVN24 wiceprezes biura podróży Itaka i wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Piotr Henicz. - Wszyscy widzimy na każdym kroku, jak kształtują się ceny, a co za tym idzie, prowadzenie biznesu turystycznego też jest coraz trudniejsze i koszty radykalnie wzrastają - mówił.

- Koszty prowadzenia działalności hotelarskiej wzrosły w stosunku do ubiegłego roku w granicach 25-30 proc., a ceny wypoczynku wzrosły o około 10, czasami 15 proc. Tutaj jest prosty wniosek. Zdecydowana większość hotelarzy postanowiła nie podnosić wprost proporcjonalnie cen do rosnących kosztów, a uczynić to kosztem swojej rentowności, uzyskiwania gorszych wyników. Gdyby przełożyć jeden do jednego te koszty, to ceny byłyby znacznie wyższe - tłumaczył Henicz.