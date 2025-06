Szwedzi łagodzą państwowy monopol po raz pierwszy od stu lat

Złagodzenie przepisów ma pobudzić turystykę i pomóc producentom rzemieślniczym w rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu roli Systembolaget - państwowych sklepów z alkoholem - w ograniczaniu dostępu do alkoholu i szkodzeniu zdrowiu publicznemu. W Szwecji istnieje ok. 600 małych browarów, gorzelni, a nawet winnic.

Zasady sprzedaży alkoholu w Szwecji

Dotychczas właściciele browarów, gorzelni czy winnic, aby sprzedać swoje wyroby zawierające powyżej 3,5 proc. alkoholu zmuszeni byli korzystać z pośrednictwa państwowych sklepów o nazwie Systembolaget. W tych 450 punktach w całym kraju klienci, którzy mają ukończone 20 lat, mogą kupować alkohol w dni powszednie w godzinach od 10 do 19 (w niektórych placówkach do godz. 20), a w soboty do godz. 15. Według nowych przepisów bezpośrednia sprzedaż mocniejszych trunków podlega jednak wielu ograniczeniom. Może odbywać się jedynie w związku z trwającym minimum 30 minut zwiedzaniem na przykład browaru, a ilość zakupionych napojów to maksymalnie 0,7 litra mocnego alkoholu, trzy litry wina lub piwa. Przewodnik ma też obowiązek pouczyć o szkodliwości picia i kwestii uzależnienia. Minister Forssmed, krytykowany za te obostrzenia przez lokalnych producentów piwa, przyznał, że nie chciano przesadzić z liberalizacją przepisów. Sieć Systembolaget ma wciąż być ważną częścią szwedzkiej polityki antyalkoholowej. - Jest to więc raczej umiarkowana reforma wolnościowa - przyznał minister. Szwecja posiada jedne z najsurowszych przepisów antyalkoholowych w Europie. Wcześniej dopuszczenie sprzedaży bezpośredniej krytykowała m.in. organizacja trzeźwościowa IOGT-NTO twierdząc, że przyczyni się ona do wzrostu konsumpcji alkoholu.