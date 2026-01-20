Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"

Logo TVN24
Biznes
"Finlandia i Szwecja weszły do NATO. I co? Zupełnie nic. Nikogo to nie obchodzi"
Źródło: TVN24
Władze Szwecji rozpoczęły wysyłanie do firm poradnika, który ma pomóc przygotować się na wojnę lub kryzys. Publikacja została oparta na doświadczeniach Ukrainy mierzącej się z rosyjską inwazją oraz zawiera wnioski wyciągnięte z pandemii Covid-19.

Książeczka trafi pocztą do 130 tys. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej pięć osób. Oznacza to, że poradnik dotrze do 85 proc. pracowników w Szwecji.

Poradnik na czas wojny dla firm

- Broszura dla firm zawiera konkretne porady dotyczące planowania, ćwiczenia i wzmacniania gotowości do radzenia sobie w różnych sytuacjach - podkreślił Mikael Frisell, szef Urzędu Obrony Cywilnej, który wydaje poradnik.

W 30-stronicowej publikacji zalecono, aby zastanowić się, od czego zależy dalsze funkcjonowanie firmy w przypadku wojny lub kryzysu oraz jak można przygotować się na te zagrożenia. Zaproponowano m.in. awaryjne zasilanie, możliwość wprowadzenia pracy zdalnej oraz zdolność do szybkiej relokacji pracowników. Przedsiębiorstwa powinny przećwiczyć organizację kryzysową i alternatywne kanały komunikacji. Część kwestii poświęcona jest cyberatakom.

F-35 są dostosowane do przenoszenia amerykańskich głowic atomowych B-61
Nowe państwa atomowe w Europie? "Zmieniłoby to układ sił z USA"
Maciej Michałek
Donald Trump
Trump: mogę to zrobić
Ze świata
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
TVN24

Poradnik dla gospodarstw - już w domach

Cyfrowa wersja poradnika dostępna jest na stronie internetowej www.mcf.se - również w języku angielskim.

Rząd Szwecji jesienią 2024 r. rozesłał do wszystkich gospodarstw domowych poradnik dotyczący radzenia sobie w sytuacji kryzysowej przez osoby prywatne.

Urząd Obrony Cywilnej powstał 1 stycznia z przekształcenia dotychczasowego Urzędu Ochrony Ludności i Gotowości. Uznano, że współczesne wyzwania wymagają zmiany nazwy i profilu tej państwowej agencji.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Szwecjaobronnośćbezpieczeństwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica