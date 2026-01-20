Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"

"Finlandia i Szwecja weszły do NATO. I co? Zupełnie nic. Nikogo to nie obchodzi" Źródło: TVN24

Książeczka trafi pocztą do 130 tys. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej pięć osób. Oznacza to, że poradnik dotrze do 85 proc. pracowników w Szwecji.

Poradnik na czas wojny dla firm

- Broszura dla firm zawiera konkretne porady dotyczące planowania, ćwiczenia i wzmacniania gotowości do radzenia sobie w różnych sytuacjach - podkreślił Mikael Frisell, szef Urzędu Obrony Cywilnej, który wydaje poradnik.

W 30-stronicowej publikacji zalecono, aby zastanowić się, od czego zależy dalsze funkcjonowanie firmy w przypadku wojny lub kryzysu oraz jak można przygotować się na te zagrożenia. Zaproponowano m.in. awaryjne zasilanie, możliwość wprowadzenia pracy zdalnej oraz zdolność do szybkiej relokacji pracowników. Przedsiębiorstwa powinny przećwiczyć organizację kryzysową i alternatywne kanały komunikacji. Część kwestii poświęcona jest cyberatakom.

Poradnik dla gospodarstw - już w domach

Cyfrowa wersja poradnika dostępna jest na stronie internetowej www.mcf.se - również w języku angielskim.

Rząd Szwecji jesienią 2024 r. rozesłał do wszystkich gospodarstw domowych poradnik dotyczący radzenia sobie w sytuacji kryzysowej przez osoby prywatne.

Urząd Obrony Cywilnej powstał 1 stycznia z przekształcenia dotychczasowego Urzędu Ochrony Ludności i Gotowości. Uznano, że współczesne wyzwania wymagają zmiany nazwy i profilu tej państwowej agencji.

