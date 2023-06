Sztuczna inteligencja wesprze graczy French Open

Zawodnicy French Open dostali do pomocy narzędzie sztucznej inteligencji (AI), które pomoże im w interakcji w mediach społecznościowych. Każdy uczestnik turnieju, od 700 do 800 graczy, który wyrazi chęć może skorzystać z zautomatyzowanego oprogramowania, które odfiltruje obraźliwe komentarze na Instagramie czy TikToku.

Uczestnicy turnieju nie mają obowiązku korzystania z aplikacji, ale jeśli będą chcieli, to dostęp do niej mają za darmo. Dotyczy to graczy we wszystkich kategoriach, nie tylko tych topowych. Bodyguard.ai podało, że od początku tygodnia do usługi zapisało się kilkudziesięciu graczy. Program działa na ich kontach na Twitterze, Instagramie i Facebooku.