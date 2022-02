Szef NATO stanie na czele banku centralnego Norwegii

czytaj dalej

Na pewno nie zapłacimy kar, które byłyby naliczane przez Trybunał do momentu wydania wyroku. Jeśli chodzi o kary naliczane wcześniej przez instytucje europejskie, będziemy składać wniosek o ich wycofanie - jeśli nie ma przedmiotu sporu, nie widzimy uzasadnienia, by te kary płacić - mówiła w Programie 1 Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wcześniej rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Polska będzie zobowiązania do zapłacenia dotychczasowych kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów.